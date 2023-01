Berlusconi: votate per FI, non abbiamo mai tradito impegni

Lunedì 30 gennaio 2023 - 18:23

Casa sacra e intoccabile. Battaglia anche per calo pressione fiscale

Roma, 30 gen. (askanews) – Silvio Berlusconi ha lanciato un appello in vista delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Intervistato a Quarta Repubblica su Rete 4, si è rivolto “a tutti i cittadini che ci ascoltano” dicendo: “Non restate a casa, andate a votare, andate a votare per Forza Italia, andate a votare per il partito che non ha tradito mai e non tradirà mai i suoi impegni con voi, non ha mai tradito le sue promesse”.“Dico a tutti gli italiani che hanno un lavoro, che devono difendere i propri interessi e devono farlo – ha sostenuto il leader di Forza Italia, secondo la sintesi delle sue parole diffusa dalla rete televisiva – attraverso il voto a Forza Italia. Siamo il partito che considera sacra e intoccabile la casa, siamo il partito che eliminò l’Imu dalla prima casa. E fin quando Forza Italia sarà in Parlamento nessuno, ripeto nessuno, riuscirà mai ad aggredire la casa con una nuova imposta. Non lo faranno gli stregoni della sinistra che, sempre uguali a sé stessi, immaginano patrimoniali persino sulla prima abitazione, non ci riuscirà neppure chi in Europa ci vorrebbe imporre una direttiva sull’efficientamento energetico che sarebbe un disastro per il nostro patrimonio immobiliare. Noi siamo assolutamente determinati ad ottenere la modifica di questa direttiva prima che entri in vigore”.“Ancora: con un convinto e significativo appoggio a Forza Italia, noi andremo avanti – ha affermato Berlusconi – su un’altra nostra storica battaglia, far diminuire la pressione fiscale. Abbiamo già iniziato a farlo ma, come sappiamo, è un lavoro lungo, c’è molto da fare affinché un cittadino non sia oppresso dall’incubo delle tasse, dall’incubo di un fisco predatorio. Il meccanismo della flat tax che finalmente abbiamo iniziato a introdurre nel nostro ordinamento, è la nostra strada maestra. Pagheremo tutti meno tasse senza far venire meno o neppure scalfire i servizi essenziali che lo Stato ci eroga, che ci deve erogare”, ha concluso.