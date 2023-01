Autonomia,Casellati: non deve fare paura a nessuno,Sud migliorerà

Lunedì 30 gennaio 2023 - 12:58

"Non porterà danni a nessuno, allocazione risorse al Meridione migliorerà"

Venezia, 30 gen. (askanews) – “L’autonomia differenziata non deve fare paura a nessuno perché non porterà danni a nessuno”. Lo ha detto il ministro delle Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati a margine di un incontro a Venezia nella sede della Regione Veneto.“Sono pronta da sempre a parlare coi governatori del Sud – ha proseguito – perché l’autonomia differenziata porterà al Sud una migliore allocazione delle loro risorse, il Sud ha delle potenzialità enormi che non è ancora riuscito ad esprimere”, ha concluso.