Autonomia, Zaia: fiducioso adesso c’è solo da attendere

Lunedì 30 gennaio 2023 - 13:00

"Questo Governo in 100 giorni fatto quello che altri non hanno fatto"

Venezia, 30 gen. (askanews) – “Io me lo auguro del resto devo dire che questo Governo in cento giorni ha fatto quello che gli altri non hanno fatto”.Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia tornando sull’autonomia differenziata che dovrebbe andare in consiglio dei ministri questa settimana.“Abbiamo una norma che introduce l’obbligo della definizione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni) – ha proseguito – da cinque anni ho sentito dire che l’autonomia non si poteva fare per i Lep, questo governo li ha resi obbligatori e dall’altro il fatto che si parli a ogni piè sospinto della legge di attuazione dell’autonomia, significa che qualcuno l’ha scritta e l’ha già depositata. Resto fiducioso, certo è che i compiti per casa li abbiamo fatti, adesso c’è solo da attendere che il governo si decida”.