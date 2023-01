Autonomia, De Luca: attenzione a non dividere scuola e sanità

Lunedì 30 gennaio 2023 - 12:41

Questi sono i pericoli che dobbiamo sventare

Napoli, 30 gen. (askanews) – “Quello che è inaccettabile è sostenere che l’autonomia differenziata possa andare avanti a costo zero per le finanze pubbliche, questa è una presa in giro. Noi dobbiamo fare attenzione a non dividere il sistema scolastico e sanitario a livello regionale. Questi sono i pericoli che dobbiamo sventare”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione della guida “Resto al Sud – Il Mezzogiorno bello e buono” di Gambero Rosso che si è svolta a Napoli. Il governatore ricorda che “ci sono dei nodi che non sono stati sciolti e devono essere sciolti altrimenti ci sarà da parte nostra un’opposizione durissima a questa ipotesi di autonomia differenziata. Detto con molto franchezza credo che stiano premendo a livello nazionale in vista delle elezioni in Lombardia, quindi facciamo passare questa scadenza ragioniamo”.De Luca evidenzia che la riforma del titolo V “è stato un mezzo passo falso nato per fare la rincorsa la leghismo, ed è stato un errore anche dal punto di vista del metodo perché il centrosinistra non ha coinvolto l’insieme delle forze parlamentari ed ha prodotto confusione con la legislazione concorrente cioè con quelle materie per le quali si è mantenuta la competenza nazionale e regionale, adesso dobbiamo semplificare il quadro normativo e il quadro istituzionale ma difendendo l’unità d’Italia” conclude.