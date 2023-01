Migranti, Toti: ognuno faccia sua parte per sgravare porti Sud

Sabato 28 gennaio 2023 - 18:26

"Orgoglioso per grande solidarietà che Liguria sta dimostrando"

Genova, 28 gen. (askanews) – “È arrivata in porto alla Spezia la nave Geo Barents e tutta la macchina dell’accoglienza della Liguria è già in moto per aiutare i migranti. La nostra regione anche in questa occasione sta dimostrando la sua grande solidarietà e ne sono orgoglioso. È giusto che ciascuno faccia la propria parte, anche per sgravare i porti del sud Italia. La Liguria non si tirerà indietro”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo l’attracco al porto della Spezia della nave Geo Barents.Toti, insieme all’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, ha poi visitato il luogo dove sono in corso le operazioni di sbarco dei 237 migranti soccorsi dalla nave di Medici Senza Frontiere al largo della Libia.