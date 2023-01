Pd, oltre 600 persone a Sala Chiamata di Genova per Elly Schlein

Venerdì 27 gennaio 2023 - 20:24

Bagno di folla nel capoluogo ligure per candidata a segreteria

Genova, 27 gen. (askanews) – A Genova oltre 600 persone si sono assiepate nella Sala Chiamata del porto, luogo simbolo del lavoro nel capoluogo ligure, per ascoltare l’intervento della candidata alla segreteria nazionale del Pd Elly Schlein.Al centro dell’incontro pubblico, organizzato nell’ambito del tour congressuale in Liguria, proprio i temi del lavoro e di un nuovo modello di sviluppo che coniughi giustizia ambientale e sociale. Schlein concluderà il suo tour ligure questa sera a Savona, dove incontrerà militanti e cittadini per presentare le sue proposte per un nuovo Pd e per il Paese.