Pd, Majorino: Bonaccini punto di riferimento, essenziale per me

Venerdì 27 gennaio 2023 - 19:57

"Lo aspettiamo a braccia aperte" a Milano per Convenzione mozione

Milano, 27 gen. (askanews) – “Credo che Stefano Bonaccini sia un grande presidente di Regione, un punto di riferimento assoluto, peraltro una persona che in queste settimane per me è stata essenziale, mi ha spesso consigliato hai dato delle dritte, forte della sua esperienza. Lo aspettiamo a braccia aperte”. Lo ha detto il candidato di centrosonistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, sostenitore di Elly Schlein alla segreteria del Pd, alla vigilia della Convenzione programmatica della mozione Bonaccini in programma a Milano.“Sono molto contento che il Pd a livello nazionale stia uscendo da una fase che è stata troppo lunga. Noi il segretario dovevamo già averlo eletto da tempo, però sono fiducioso, credo che i quattro candidati” alla segreteria “siano tutti quanti una risorsa per il futuro e il rilancio del partito” ha aggiunto a margine di un incontro con il comitato inquilini Calvairate.