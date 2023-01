Lombardia, Majorino:spazio per espansione tra indecisi e Terzo Polo

Venerdì 27 gennaio 2023 - 19:48

Ovvio che sfida è difficile, ma due mesi fa sembrava impossibile

Milano, 27 gen. (askanews) – “Io sono molto convinto del fatto che ci sia proprio lo spazio per una nostra espansione, per trovare ciò che ci manca per raggiungere Fontana”. Lo ha detto il candidato di centrosonistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di un incontro con il comitato inquilini Calvairate, a proposito della possibilità di convincere gli indecisi.“Sono anche convinto del fatto che molti elettori del Terzo Polo voteranno per noi perché sanno che con me, con Emilio Del Bono, con tanti altri della nostra bella e grande squadra, si trova la prospettiva di un governo radicalmente diverso da quello di Fontana, Gallera e soci che è quello che tanti elettori del Terzo Polo non vogliono più vedere. I sondaggi stanno poi dicendo un’altra cosa chiara, cioè che Moratti è fuori dalla partita vera per vincere” ha aggiunto.“È ovvio che la sfida è difficile, questo è chiaro e l’abbiamo sempre saputo, ma intanto due mesi fa sembrava impossibile. Adesso sembra difficile, fra due settimane sono convinto che sarà effettivamente è totalmente apertissima quindi insisterò fino all’ultimo” ha concluso l’europarlamentare del Pd.