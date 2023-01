Lazio, Pignalberi: non mi sono mai ritirato dalla corsa

Venerdì 27 gennaio 2023 - 20:31

"Il post su Fb non lo ho fatto io, resto candidato"

Roma, 27 gen. (askanews) – “Assolutamente sì, sono ancora candidato”. Fabrizio Pignalberi, raggiunto telefonicamente da Askanews, ha smentito la sua rinuncia alla corsa per la presidenza della Regione Lazio, annunciata anche attraverso un post sui Facebook, poi rimosso dalla pagina.“Quel post Facebook non lo ho fatto io – ha spiegato il candidato del Quarto Polo -, quella pagina non e mia proprio” ha aggiunto. “Hanno inviato in Corte d’Appello una Pec a mio nome che io ho dovuto disconoscere perché non era neanche autenticata. Qualcuno si è divertito a creare questo casino” ha ipotizzato, “è pazzesco, tutti con me ce l’hanno”.“Io sono candidato alla presidenza della Regione Lazio, non mi sono mai ritirato e io non ho fatto nessun post, non lo ho fatto io, ho dovuto cambiare tutte le credenziali” ha ribadito sollecitato da Askanews.