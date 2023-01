Regionali, Salvini: in Lombardia e Lazio vinceranno Fontana e Rocca

Giovedì 26 gennaio 2023 - 20:28

"La Lega è in crescita da settimane"

Roma, 26 gen. (askanews) – “Se Giorgia (Meloni, Ndr) prende più voti, applausi: vuol dire che è stata brava. Sicuramente stare al governo con Pd e 5 Stelle non è stato facile, ma tutti i dati danno la Lega in crescita da settimane e Fontana e Rocca vinceranno in Lombardia e Lazio”. Lo ha affermato il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini parlando, nel corso della registrazione di “Otto e mezzo” su La7, delle imminenti elezioni regionali.