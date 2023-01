Lombardia, Majorino: taglio liste attesa e grande riforma sanità

Giovedì 26 gennaio 2023 - 09:57

Primi due provvedimenti in caso di vittoria

Roma, 26 gen. (askanews) – “In caso di vittoria farò due cose: nei primi 100 giorni un provvedimento per dare un colpo all’emergenza delle liste d’attesa nella sanità e per ridurre al massimo i tempi. Poi una grande riforma fatta coi medici, gli infermieri, i lavoratori delle professioni sanitarie, l’università, la ricerca, gli enti locali per mettere mano alla riorganizzazione del sistema sanitario”. Così il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a Sky TG24.“La Regione Lombardia non si occupa in modo significativo di servizi per la disabilità, di servizi per gli anziani non autosufficienti”, ha sottolineato.