Lombardia, Majorino: serve super assessorato per i fondi Ue

Giovedì 26 gennaio 2023 - 10:05

"Una struttura che gestisca bene anche i fondi del Pnrr"

Roma, 26 gen. (askanews) – “Voglio creare un super assessorato, una super struttura regionale per andare a prendere i fondi europei che la Lombardia non sta prendendo e usarli bene”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a Sky TG24.“Una struttura che gestisca bene anche i fondi del Pnrr oggi ancora non utilizzati a sufficienza, che vada a prendere i fondi Ue che possono aiutare lo sviluppo delle nostre terre, aiutare le comunità locali. La Lombardia va avanti sempre molto però ha perso posizioni anche rispetto alle altre grandi regioni”, ha aggiunto.