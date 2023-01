Lombardia, Majorino: farò super assessorato per fondi europei

Giovedì 26 gennaio 2023 - 16:18

Poi piano digitalizzazione e interventi di sburocratizzazione

Milano, 26 gen. (askanews) – “Un super assessorato che si occupi di Europa, e quindi di fondi europei, per riuscire ad aiutare sempre di più il tessuto imprenditoriale a cogliere le occasioni che arrivano dall’Europa, poi un grande programma di digitalizzazione e interventi di sburocratizzazione, cioè di lotta alla burocrazia che veramente non fa respirare un tessuto straordinario che va sostenuto infine c’è il tema di intervenire esentando tutte le nuove imprese innovative dal pagamento dell’Irap per tre anni”. Sono alcune delle proposte del candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, per il sostegno al mondo delle imprese, elencate a margine di un incontro con i vertici regionali di Api, associazione delle piccole e medie industrie.