Lombardia, Fontana: strisce blu? Sala ha trovato modo di fare cassa

Giovedì 26 gennaio 2023 - 17:26

"Non saranno tanto contenti i cittadini, ma è una scelta"

Milano, 26 gen. (askanews) – “Penso che per fare cassa il sindaco ha trovato la strada giusta per lui, non saranno tanto contenti i cittadini, ma è una scelta”. È questo il commento del presidente della Regione Lombardia e ricandidato a un secondo mandato, Attilio Fontana, intervenuto a margine di un incontro con gli imprenditori di Api, sul progetto del Comune di Milano di estendere l’orario e le zone per la sosta a pagamento in città. Nel bilancio preventivo del 2023 di Palazzo Marino è previsto un aumento delle entrate dalle strisce blu da 2 milioni di euro del 2022 a 28 nel 2023.