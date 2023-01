Autonomia, Majorino(Pd): non siamo contro, da Salvini fake news

Giovedì 26 gennaio 2023 - 14:20

La vogliamo più rafforzata a favore dei Comuni, apriamo confronto

Milano, 26 gen. (askanews) – “Salvini e Fontana oggi producono l’ennesima fake news del giorno. È il turno dell’autonomia. Io e il Pd non siamo contro l’autonomia. Siamo contro la riforma di Calderoli. Io credo talmente tanto all’autonomia che voglio che i Comuni abbiano più poteri e fondi. Per questo mi auguro che si accantoni una proposta divisiva, anche nel centrodestra, e si apra un confronto bipartisan che vada incontro a un’autonomia più rafforzata a favore dei Comuni”. Così in una nota il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a proposito dell’autonomia differenziata.