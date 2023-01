Autonomia, Majorino: riforma Calderoli non ha grande futuro

Giovedì 26 gennaio 2023 - 10:15

"Governo non ne vuole sapere, centrodestra su questo è molto diviso"

Roma, 26 gen. (askanews) – “Credo che la riforma di Calderoli non abbia un grande futuro perché oggettivamente mi pare che il governo non ne voglia sapere, il centrodestra su questo è molto diviso”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a Sky TG24, sulla riforma dell’autonomia differenziata.“Occorre prendere atto che quella riforma non andrà in porto, azzeriamo la discussione, facciamo una discussione laica, trasversale, tra tutti e cerchiamo di capire come sostenere di più le comunità locali, i nostri territori. Non abbiamo bisogno secondo me ad esempio della regionalizzazione della scuola, però abbiamo bisogno di risorse alle nostre città, alle nostre comunità locali, abbiamo bisogno di un grande disegno per la sburocratizzare il lavoro delle imprese, che è il vero problema che riguarda la circolazione delle economia reale ed aiutare chi crea lavoro”, ha spiegato.