San Siro, L. Moratti: resti all’Inter e nuovo stadio a Sesto

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 14:58

La replica di Fontana: non è suo compito decisione in merito

Milano, 25 gen. (askanews) – “Lo stadio di San Siro? Ma perché non pensare che resti all’Inter e il Milan vada a costruire un nuovo stadio per esempio a Sesto?”. Così la candidata alla presidenza della Regione Lombardia Letizia Moratti in un tweet. Pronta la replica del presidente uscente e suo avversario alle elezioni regionali di febbraio Attilio Fontana: “Credo che siano il Milan e l’Inter a dover decidere dove andare a giocare le loro partite, non penso che il presidente della Regione abbia il compito di prendere decisioni in merito”, ha affermato Fontana a margine di un convegno a Palazzo Giureconsulti a Milano.