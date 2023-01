Nastri (FdI): ok Schillaci a nuovo ospedale Novara, giornata storica

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 17:34

Ministro ha firmato la delibera, opera attesa da venti anni

Roma, 25 gen. (askanews) – “Giornata storica per la città di Novara grazie alla firma da parte del ministro della Salute, Orazio Schillaci e del direttore generale del ministero, Stefano Lorusso, della delibera che, dopo la revisione del Piano Economico Finanziario, assegna in via definitiva il finanziamento statale di 189 milioni e 519.300 euro per la realizzazione della nuova Città della Salute e della Scienza di Novara. Un’opera attesa da venti anni che oggi diventa realtà grazie alla volontà e alla determinazione del ministro Schillaci, pronto a raccogliere le mie forti sollecitazioni per lo sblocco degli stanziamenti di una struttura che la nostra comunità attende da troppo tempo”. Lo dichiara in una nota Gaetano Nastri, senatore novarese di Fratelli d’Italia.“Portare a termine le opere e gli investimenti iniziati nell’edilizia sanitaria e nel settore tecnologico scientifico nel nostro paese è uno degli obiettivi primari del governo di centrodestra. Solo in questo modo – conclude Nastri – riportiamo la sanità verso i territori e rispondiamo ai bisogni dei cittadini con efficienza, qualità e sicurezza delle cure”.