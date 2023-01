Lombardia, Moratti: per chi voterà sindaco Sala? Voterà per me

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 13:05

Primo cittadino ha invece più volte dichiarato che voterà Majorino

Milano, 25 gen. (askanews) – “Per chi voterà il sindaco @BeppeSala? Voterà per me”. Lo ha scritto su Twitter Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, a proposito del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il primo cittadino, che ha invece più volte dichiarato che voterà per il candidato di centrosinistra e M5s, Pierfrancesco Majorino, è stato tra il 2009 e il 2010 direttore generale del Comune di Milano, chiamato in quel ruolo proprio da Moratti, sindaco di allora con una maggioranza di centrodestra.