Lombardia, Majorino: Fontana teme per affluenza? Accetti confronto

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 20:03

Assumiamoci tutti questa responsabilità

Milano, 25 gen. (askanews) – “Il paradosso è che Fontana è anche quello che adesso dice che ha paura della scarsa partecipazione degli elettori al voto, allora assumiamoci tutti questa responsabilità e alla luce del sole confrontiamoci”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s, Pierfrancesco Majorino, durante la presentazione del libro di Lucia Annunziata “L’inquilino”. “Ritengo incredibile che Fontana sfugga ai confronti, mostra grande debolezza e non sicurezza nelle proprie convinzioni. Avremmo tutti da guadagnare, non credo peraltro che i confronti siano in grado di per se è sempre di spostare” l’esito del voto, “non è questo il punto, il tema è che sono un’occasione naturale per mettere a confronto idee diverse, discutere in maniera trasparente” ha aggiunto.