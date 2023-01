Lazio, D’Amato: alcuni candidati non hanno presentato programma

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 11:57

È una anomalia

Roma, 25 gen. (askanews) – E’ una anomalia non aver ancora presentato il programma elettorale a due settimane dal voto. Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Lazio, parlando con i giornalisti a margine di un incontro con Coldiretti Lazio, ha sottolineato questo aspetto della campagna elettorale.“Sento che è in atto una rimonta. Il voto del Lazio sarà una sorpresa, vincerò e vincerà questa coalizione riformista per la credibilità e il lavoro svolto. Gli elettori hanno a disposizione il nostro programma per fare delle valutazioni e mi sembra che gli altri candidati non lo abbiano ancora presentato” ha appunto sottolineato rimarcando che si tratta di “una nomalia e scorrettezza nei confronti delle legittime valutazioni che gli elettori hanno diritto di fare sulle proposte programmatiche. Saranno giorni intensi ma io sono fiducioso”.