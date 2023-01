Expo, Massolo: conclusa visita Kerkentzes, ora fase duro lavoro

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 20:41

"Campagna elettorale e visita Bie di aprile"

Roma, 25 gen. (askanews) – “Si è chiusa oggi la visita istituzionale del Segretario Generale del Bureau International des Expositions, Dimitri Kerkentzes che tenevamo a ringraziare per queste tre giornate ricche e utili di confronti per portare avanti la candidatura di Expo 2030 Roma”. Così in una nota l’Ambasciatore e Presidente del Comitato Promotore, Giampiero Massolo.Il Segretario Generale “ha potuto constatare il coinvolgimento, il sostegno e le energie che il Governo italiano e le istituzioni tutte stanno profondendo nella candidatura italiana e della Capitale – sottolinea Massolo – a cominciare dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, passando per i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, ed i ministri Lollobrigida, Urso e Abodi, e naturalmente il Sindaco di Roma che ha accompagnato il Segretario Generale in una visita al sito di Tor Vergata, in compagnia dell’architetto Carlo Ratti”. Di rilievo, secondo l’ambasciatore “anche gli incontri informali avuti con il mondo delle imprese, della cultura, del sociale e con la società civile. L’ultimo ieri sera al Teatro dell’Opera dove ha assistito anche alle prove generali dell’Aida. La fase che si apre ora è di duro lavoro sia per la campagna elettorale che per la preparazione della prossima visita di aprile”.