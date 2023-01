Expo, Gualtieri: Bie da Meloni, dobbiamo preparare visita aprile

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 11:46

"Anche oggi è in visita a Roma e incontra la premier"

Roma, 25 gen. (askanews) – “Riguardo Expo, ho accolto ieri il segretario generale del Bie (Bureau International des Expositions) Dimitri Kerkentzes, che oggi è ancora in visita a Roma e sta incontrando la presidente del Consiglio, per questa candidatura di Roma che ci vede pronti, determinati a vincere una sfida di consenso, grazie a un progetto di qualità, tra i Paesi votanti”. Lo detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla XIX edizione dell’Albergatore Day, evento dedicato al turismo organizzato da Federalberghi Roma.“Quando arriverà l’ispezione (del Bie, ndr.) a aprile dobbiamo farci trovare pronti – ha aggiunto Gualtieri – come siamo stati pronti negli incontri di questi giorni con Kerkentzes, ed è una sfida che attende non solo le istituzioni, che sono unite, ma anche la società civile e le forze produttive”.