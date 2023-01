Mercoledì 25 gennaio 2023 - 13:28

Per migliorare la giustizia in Italia

Roma, 25 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolge “all’avv. Fabio Pinelli, neo eletto vice presidente del Consiglio Superiore della magistratura, gli auguri di ottimo lavoro, nella certezza della leale collaborazione col governo per migliorare la giustizia in Italia”. E’ quanto si legge in una nota.