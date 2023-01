Abruzzo, Marsilio al Mit con Salvini e Bignami

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 20:48

"Grande determinazione nell'accelerare dossier infrastrutture"

L’Aquila, 25 gen. (askanews) – “Ho colto con soddisfazione la forte determinazione mostrata dal Ministro Salvini nell’accelerare la gestione dei dossier riguardanti le infrastrutture e i trasporti della nostra Regione. Il Ministro è stato infatti un interlocutore particolarmente attento e intenzionato a non perdere ulteriore tempo su questioni aperte ormai da anni: dalla velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma, al collegamento diretto con L’Aquila, fino alla terza corsia sull’A14 e le opere da realizzare per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. ” Lo ha riferito il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione tenuta questo pomeriggio, a Roma, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il ministro Matteo Salvini e il vice ministro Galeazzo Bignami.