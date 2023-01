Sisma Centro Italia, Marsilio: dare fiducia a commissario Castelli

Martedì 24 gennaio 2023 - 15:21

Presidente Regione Abruzzo in audizione al Senato

Roma, 24 gen. (askanews) – “Ho rappresentato ai senatori della VIII Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato l’esigenza di completare la normativa sulla ricostruzione e accogliere le proposte che ormai da anni i territori vanno presentando in Parlamento. Proposte sostenute anche dal nuovo Commissario, Guido Castelli, rispetto al quale ho chiesto al Parlamento di avere l’umiltà di fidarsi di chi da anni sta affrontando i temi della Ricostruzione.” Lo ha detto il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’audizione avvenuta questa mattina in Senato e alla quale ha partecipato in supporto tecnico anche il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, Vincenzo Rivera.“Ci sono delle questioni su alcune normative e finanziamenti che vorremo risolvere per metterci finalmente sulla strada giusta. Alcuni di quesi aspetti riguardano il personale, il rafforzamento delle strutture che forniscono pareri e autorizzazioni e che spesso rappresentano il collo di bottiglia che fa ritardare di troppo tempo il processo di ricostruzione. Questa è un’occasione imperdibile per fare in modo che, nel corso della conversione in legge del decreto del Governo, dove già sono stati inseriti alcuni elementi importanti, il testo finale possa essere completato dal lavoro parlamentare, grazie a una dozzina di emendamenti che abbiamo oggi proposto e che possono servire davvero a dare la svolta decisiva alla ricostruzione”, ha spiegato Marsilio.