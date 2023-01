Regioni, Fedriga: essere attrattivi per investimenti esteri

Martedì 24 gennaio 2023 - 15:36

Seminario a Trieste

Trieste, 24 gen. (askanews) – “Come Regioni, ma anche come Paese, dobbiamo porci l’interrogativo di come essere attrattivi per gli investimenti esteri. Dobbiamo dare una forte spinta per rendere più attrattivi i nostri territori”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga aprendo a Trieste il ‘Selecting Italy – Gli ecosistemi territoriali e la governance per l’attrazione investimenti esteri’.Fedriga ha ricordato che “il sistema produttivo italiano può essere potenzialmente estremamente attrattivo: abbiamo filiere di eccellenza, start-up, ma abbiamo un serio problema di presentare il sistema Paese agli investitori internazionali in modo coerente e trovare una vetrina che li valorizzi”. Certo, serve più semplificazione, ha aggiunto Fedriga. Il presidente ha poi ammesso che “non possiamo più permetterci di avere filiere, strategiche per il sistema produttivo europeo, dipendenti da Paesi Terzi che hanno poco a che fare con le nostre democrazie”.