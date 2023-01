Regioni, Fedriga: con Stato per rendere più attrattivi territori

Martedì 24 gennaio 2023 - 18:16

Per gli investimenti stranieri

Triste, 24 gen. (askanews) – “Come sistema delle Regioni dobbiamo porci l’obiettivo di rendere più attrattivi i nostri territori per gli investimenti esteri, perché questo significa sviluppare non solo l’occupazione, ma anche aumentare gli indici di innovazione e di competitività di tutto il Paese. Per fare questo serve incidere a tutti i livelli, sia centrale che periferico, abbattendo il peso della burocrazia e accelerando i processi di ammodernamento digitale, oltre che presentare le opportunità offerte dall’Italia in maniera coerente e incisiva”. Lo ha detto oggi a Trieste il Governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga, intervenendo nel corso di ‘Selecting Italy. Gli ecosistemi territoriali e la governance per l’attrazione di investimenti esteri’, evento organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il console generale degli Usa in Italia Robert Needham, il vicegovernatore Riccardo Riccardi e l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.Come ha spiegato il massimo esponente della giunta regionale, i dati parlano chiaro: le imprese estere insediate in Italia registrano importanti performance sugli investimenti in ricerca e sulle dimensioni aziendali, anche in termini di occupati. Per questi motivi le Regioni devono favorire un processo di attrazione, intervenendo in maniera coordinata con il Governo e individuando provvedimenti e strumenti “affinché gli investitori stranieri trovino vantaggioso venire in Italia e rimanerci’. Il governatore ha poi ricordato quanto fatto in Friuli Venezia Giulia con l’istituzione dell’Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, il cui lavoro di promozione e di attrazione d’imprese ha contribuito a triplicare gli investimenti esteri in regione. In quest’ottica, come ha sottolineato Fedriga, è particolarmente importante il rapporto con gli Stati Uniti, quale alleato nell’ambito del mondo occidentale con cui vanno ricercate partnership economiche per recuperare quelle filiere produttive strategiche “delegate per troppo tempo a Paesi che non riconoscono i diritti garantiti dalle democrazie”.Infine Fedriga ha ringraziato il ministro Tajani e il viceministro Valentini per aver dimostrato attenzione sul tema in un’ottica di un lavoro comune tra lo Stato centrale e le Regioni.Selecting Italy si concluderà domani al termine di un serie di confronti tra le esperienze sull’attrattività delle imprese estere delle singole Regioni.