Lombardia, Moratti: possibile piano edilizia pubblica scolastica

Martedì 24 gennaio 2023 - 19:08

Può essere un volano per tutto il settore dell'edilizia

Milano, 24 gen. (askanews) – “La nostra Regione ha un 20 per cento di edifici scolastici vetusti, la media nazionale è del 17. Ci sono province, come ad esempio Pavia, che hanno addirittura il 37 per cento di edifici vetusti. C’è la possibilità di fare un grande piano di edilizia pubblica scolastica che può essere un volano per tutto il settore”. Lo ha sottolineato la candidata civica e del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine di un incontro con i vertici regionali di Ance.“Il settore dell’edilizia è un settore trainante per l’economia. Un settore che va quindi sostenuto con misure diverse. Le Olimpiadi sono un’occasione importante, ma devono essere completate le opere infrastrutturali che sono necessarie. Il Pnrr è sicuramente un volano di crescita, ma devono essere sostenuti i piccoli Comuni che fanno fatica ad avere progetti per mancanza di personale tecnico” ha concluso facendo riferimento anche al “tema abitativo” oltre che a quello dell’edilizia scolastica.