Lombardia, Moratti: inerzia su trasporti? Ero concentrata su sanità

Martedì 24 gennaio 2023 - 15:31

Trenord è inefficiente, indispensabile mettere a gara il servizio

Milano, 24 gen. (askanews) – “Io ero molto impegnata in ambito sanitario perché le criticità erano tali che era quella la mia priorità e a quello mi sono dedicata”. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata civica e del Terzo polo alla presidenza della Regione Lombardia, durante la prima tribuna elettorale mandata in onda dalla Tgr Rai lombarda, replicando al candidato di centrosinistra e M5s, Pierfrancesco Majorino, secondo il quale da ex vicepresidente non ha fatto abbastanza in materia di trasporto pubblico.“Trenord è inefficiente” e offre “un servizio che non è degno della Regione Lombatrdia” ha aggiunto Moratti. “Noi abbiamo la proposta di mettere il servizio a bando come fatto in Germania, in Francia e recentemente anche in Veneto, dove ha vinto Trenitalia, una società pubblica. Non significa dunque privatizzazione. Questo è indispensabile per garantire più puntualità, velocità e accessibilità” ha concluso.