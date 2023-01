Lombardia, Majorino: torni a crescere, patto con i costruttori

Martedì 24 gennaio 2023 - 13:17

Regione non è stata all'altezza dei bisogni dei cittadini lombardi

Milano, 24 gen. (askanews) – “La Lombardia deve tornare a crescere. L’istituzione regionale e chi l’ha governata sin qui non è stato all’altezza delle necessità degli interessi e dei bisogni dei cittadini lombardi e delle tante energie diffuse”. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, a margine in un incontro con l’Associazione costruttori edili della Lombardia.“Noi abbiamo bisogno di un grande piano per lo sviluppo dei nostri territori fondato sul recupero, la riqualificazione, la rigenerazione urbana e quindi essere qui in Ance è naturale – ha detto Majorino – perché c’è bisogno di un grande patto per lo sviluppo con chi realizza concretamente gli interventi nell’ambito dei nostri territori e anche dal punto di vista edilizio, perché io credo che abbiamo tutti un grande obiettivo comune, che è quello di riuscire a far crescere con intelligenza e cultura della sostenibilità i nostri territori”.