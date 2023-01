Lombardia, Majorino: Regione non utilizza Pnrr e fondi europei

Martedì 24 gennaio 2023 - 13:30

"Salto indietro preoccupante nella sanità lombarda"

Milano, 24 gen. (askanews) – Il tema più “avvertito come urgente” in campagna elettorale in Lombardia “è la sanità, perché di certo vi è stato un salto all’indietro preoccupante per colpa delle scelte di Fontana e Moratti” che, “quando esplodevano le liste d’attesa, non hanno fatto nulla per rafforzare la medicina territoriale, la funzione strategica dei medici di medicina generale, degli infermieri ,dei professionisti del mondo sanitario”. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, a margine in un incontro con l’Associazione costruttori edili della Lombardia.Esiste poi, secondo Majorino un altro tema, “meno esplicito ma molto rilevante: Regione Lombardia non utilizza, paradossalmente, le grande opportunità che ha: Pnrr, fondi europei. C’è una società lombarda vitale, significativa, importante che va aiutata molto di più”.