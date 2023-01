Lombardia, Majorino: Pnrr-Olimpiadi preoccupa mancanza trasparenza

Martedì 24 gennaio 2023 - 13:15

Stiamo andando pianissimo, non possiamo perdere appuntamento

Milano, 24 gen. (askanews) – “Sono molto preoccupato perché, nonostante le parole un po’ balbettate dette da Fontana, siamo di fronte al fatto che sul Pnrr stiamo andando pianissimo”. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, a margine in un incontro con l’Associazione costruttori edili della Lombardia.“Regione Lombardia – ha affermato Majorino – deve essere il motore dell’utilizzo intelligente di quelle risorse; così come sinceramente non sono affatto rassicurato dalle cose che sento sul tema delle Olimpiadi. Un’appuntamento che non possiamo perdere, che dobbiamo giocare nel nome della crescita, del valore delle nostre terre. Dobbiamo fare buone politiche nella realizzazione degli impianti, delle infrastrutture, che vanno evidentemente messe a terra. Ci vuole più trasparenza; la mancanza di trasparenza assoluta da parte della regione mi preoccupa molto”, ha concluso Majorino.