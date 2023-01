Lombardia, Majorino: da Regione nulla per territori peggio collegati

Martedì 24 gennaio 2023 - 14:53

Come Cremona e Mantova, lì servono interventi su infrastrutture

Milano, 24 gen. (askanews) – “Ci sono territori particolarmente scollegati, come Cremona e Mantova, abbiamo lì bisogno di interventi di infrastrutturazione molto più significativi. Io sono rimasto molto stupito dal fatto che in questi anni Regione Lombardia non ha fatto praticamente niente, non c’è stata nessuna azione a sostegno di questi territori”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, durante la prima tribuna elettorale mandata in onda dalla Tgr Rai lombarda.“I treni per i pendolari in Lombardia non sono accettabili, chiediamo loro un sacrificio eccessivo, dal punto di vista della qualità del trasporto, allora bisogna fare una politica molto più forte per il sostegno del trasporto pubblico” e poi ci sono dei territori in cui “non basta ribaltare la gestione di Trenord”, ma anche “intervenire in relazione a temi infrastrutturali”, ha aggiunto.