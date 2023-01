Lombardia, Majorino: è Fontana che deve vergognarsi per trasporti

Martedì 24 gennaio 2023 - 20:17

Perché ha gestito male le cose, non ha fatto nulla

Milano, 24 gen. (askanews) – “Fontana dice che mi devo vergognare perché gli ricordo ogni giorno la questione dei pendolari. Io non mi devo vergognare proprio di nulla. Lui invece si che si deve vergognare perché ha gestito male le cose”. Lo ha scritto in una nota il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. “La verità che sta sempre più emergendo è che sul trasporto pubblico regionale lui non ha fatto nulla e Trenord è nello stato in cui si trova per la mancanza di guida politica da parte di Regione Lombardia. Ora che si trova in difficoltà attacca e offende. Perché non ha argomenti” ha aggiunto.