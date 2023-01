Expo, Gualtieri: opere per 5,8 miliardi, 18 con Pnrr e giubileo

Martedì 24 gennaio 2023 - 17:09

"Oltre un miliardo solo a Tor Vergata"

Roma, 24 gen. (askanews) – “Per l’Expo abbiamo un piano di investimenti con costi specifici per il sito di Tor Vergata sopra il miliardo, poi vari interventi da più di 5,8 miliardi perché questo progetto avrà un impatto su tutta la città che arrivano a 18 se contempliamo le opere già effettuate con il Pnrr e per il Giubileo. Questo sito diventerà un sito della scienza e dell’innovazione, con investimenti per tutta la vita cittadina, generando ricavi per 50 miliardi con un’occupazione prevista tra i 250 e 350mila addetti”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il punto stampa a Tor Vergata sotto la Vela di Calatrava al termine della visita con il segretario Generale del Bie (Bureau International des Expositions) Dimitri Kerkentzes.