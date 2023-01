Disabili Lombardia, Fontana: noi azioni concrete, altri fake news

Martedì 24 gennaio 2023 - 15:35

Spese rappresentanza Regione ammontano a 40mila euro, non 10 mln

Milano, 24 gen. (askanews) – “Regione Lombardia ha istituito un assessorato alla Disabilità e ha approvato il Piano di azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità. Un Piano che prevede nel triennio di riferimento l’investimento di oltre un miliardo di euro e che viene aggiornato annualmente, con il quale viene definita la cornice delle politiche che riguardano le persone con disabilità, le loro famiglie, l’inclusione, l’autonomia e la centralità della persona stessa”. Così Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, interviene sul tema delle politiche connesse alla disabilità.“Come dire – conclude il presidente Fontana – noi proponiamo fatti e azioni concrete, altri strumentalizzano un tema così importante con fake news a scopo elettorale arrivando addirittura a inventare anche fantomatiche e inesistenti spese di rappresentanza che certificano la bassezza di certi candidati. Ma quali dieci milioni di euro, per le spese di rappresentanza istituzionali, documentate e agli atti, la cifra ammonta a quarantamila euro”.