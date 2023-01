Balcani, Fedriga: Fvg ha investito molte risorse

Martedì 24 gennaio 2023 - 12:00

"Ringrazio Governo di aver scelto Trieste"

Trieste, 24 gen. (askanews) – “Ringrazio il ministro Tajani ed il Governo di aver scelto Trieste ed il Friuli Venezia Giulia per questa Conferenza sui Balcani”. Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni. “Come Fvg abbiamo investito molte risorse per la collaborazione con i Balcani occidentali. Penso non solo ai fondi per la Cooperazione, ma anche agli investimenti che abbiamo fatto tramite Finest e Friulia, negli ultimi 10 anni, per circa 50 milioni di euro in modo da sviluppare le nostre imprese in quei territori”.Nel pomeriggio, a Trieste, avrà luogo la Conferenza delle Regioni sull’attrattività degli investimenti stranieri. “Con la Conferenza delle Regioni – ha precisato Fedriga – presenteremo le opportunità di investire in Italia, partendo dai territori e dalle regioni. Mi auguro che questo evento possa trovare l’auspicata visibilità perché è importante far conoscere le opportunità che esistono in Italia, ma anche per dare continuità alla politica di investimenti nazionali per i quali le Regioni sono assolutamente a disposizione per la collaborazione con il Governo”.