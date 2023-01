Zedda (FdI): grazie a Meloni gasdotto Algeria-Sardegna diventa realtà

Lunedì 23 gennaio 2023 - 19:41

Firmata la realizzazione del Galsi

Roma, 23 gen. (askanews) – “Una notizia a lungo attesa. Ero semplicemente una bambina che andava ancora alle elementari quando la politica nazionale aveva pensato che anche la Sardegna avrebbe potuto avere il metano. Siamo arrivati ad oggi al 2023 e la Sardegna non ha ancora il metano. Il viaggio del premier Meloni ha dato i suoi buoni frutti e fra gli accordi raggiunti sull’energia c’è anche la firma per la realizzazione del Galsi, il gasdotto che congiungerà Algeria e Sardegna per il trasporto di metano, idrogeno, elettricità ed ammoniaca. Si tratta per la Sardegna di un risultato eccezionale, un gasdotto nuovo e speciale, non simile a nessuno già esistente e che segna una volta di più la capacità di questo governo di saper garantire gli interessi nazionali. Per la Sardegna in particolare è una notizia fantastica, è l’inizio di una infrastrutturazione mai esistita”. Lo dichiara il senatore sardo di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda.