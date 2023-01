Meloni: l’Algeria è fondamentale per il Piano Mattei per l’Africa

Lunedì 23 gennaio 2023 - 15:00

Algeri partner strategico e affidabile

Roma, 23 gen. (askanews) – “L’Algeria è fondamentale per il Piano Mattei per l’Africa” che è “un modello di cooperazione su base paritaria per trasformare le tante crisi anche in possibili occasioni. E’ quel che abbiamo fatto per l’ultimo periodo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa ad Algeri insieme al presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune.Proprio con il modello di Mattei, Meloni pensa a un “modello di cooperazione non predatorio, in cui entrambi i partner devono poter crescere e migliorare”.Poco prima Meloni aveva voluto ringraziare il presidente, il primo ministro l’intero governo algerino “per questa accoglienza straordinaria, non a caso è la prima missione bilaterale nel Nord Africa che il nuovo governo ha inteso fare, a dimostrazione di quanto l’Algeria sia un partner affidabile e di assoluto rilievo strategico”.Poi Meloni ha aggiunto che “abbiamo bisogno il più possibile di affrontare una situazione geopolitica difficile costruendo il più possibile ponti” e quello tra Italia e Algeria “è uno straordinario ponte che può tornare utile a europa intera per l’approvvigionamento” energetico.“La nostra lunga chiacchierata è stata occasione per parlare di stabilizzazione della Libia” ha quindi detto la presidente del Consiglio.Afe/Int13