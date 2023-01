Lombardia,Fontana: no al confronto finchè ho avversari bugiardi

Lunedì 23 gennaio 2023 - 12:42

Più logico farlo con stesse domande e ognuno presenta sua idea

Milano, 23 gen. (askanews) – “Fintanto che i miei avversari continueranno a raccontare delle bugie, il confronto non ha senso di esistere”. Attilio Fontana, presidente uscente della Regione Lombardia e candidato alla sua successione, replica, a margine di un evento in Assolombarda a Milano, a chi gli ha chiesto se parteciperebbe a un confronto diretto con i suoi avversari.Ad esempio, prosegue Fontana, “oggi Majorino parla del Pnrr con la Regione Lombardia dicendo una cosa” non vera. “Io in questo confronto diretto dovrei spiegare di nuovo chi si occupa veramente del Pnrr, l’80% sono i ministeri e i Comuni e la parte che ci riguarda è già tutta fatta e sotto controllo e in fase di realizzazione”. Per Fontana un confronto “è più logico farlo” quando “vengono poste le stesse domande e ognuno presenta la propria idea di futuro per la Lombardia”.