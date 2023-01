Lombardia, Fontana: priorità taglio liste attesa e infrastrutture

Lunedì 23 gennaio 2023 - 10:54

Oggi approviamo in giunta provvedimento dell'assessore Bertolaso

Milano, 23 gen. (askanews) – Taglio delle liste di attesa nella sanità e piano per le infrastrutture. Sono le priorità del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in vista di un possibile secondo mandato. Lo ha detto a SkyTg24. La prima è “una priorità che stiamo già trattando” perché “dopo due anni di Covid si sono accumulati ritardi nelle prestazioni ordinarie. Proprio oggi in giunta approveremo un progetto dell’assessore Bertolaso che tende a tagliare le liste di attesa, all’inizio dell’anno passato avevamo già provato a iniziare a abbatterle, credo che il primo punto fondamentale sia proprio quello” ha ribadito. Al secondo posto, ha continuato, c’è la “predisposizione di un grande piano infrastrutturale che dovrà essere coordinato con il ministero” delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini.