Lazio, Rocca: edilizia pubblica, rendiamo vivibili periferie

Lunedì 23 gennaio 2023 - 14:22

Legge su rigenerazione urbana favorisce Parioli e zone ricche

Roma, 23 gen. (askanews) – “Sull’edilizia pubblica bisogna ricominciare a investire e crederci, riqualificare e rigenerare. Ci sono periferie trascurate e bisogna intervenire per renderle vivibili. Roma paga lo scotto enorme di assenza di servizi, la mancanza di offerta formativa ed educativa per i giovani. Bisogna quindi fare attenzione, c’è spreco di risorse pubbliche”. Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione di una iniziativa dell’ordine degli architetti di Roma.“Abbiamo fatto una legge sulla rigenerazione che sta favorendo solo i ricchi dei Parioli e di Trieste Salario” ha sottolineato, precisando di non fare considerazioniclassiste. “Il privato non investe in periferia ma dove c’è cubatura e recupera in premialita, pertanto le aree penalizzate sono quelle delle fasce deboli. Il principio della cubatura andrebbe ripensato. Nel momento in cui si dice di fare politiche inclusive allora favoriamo il recupero anche attraverso la rigenerazione”.