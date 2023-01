Lazio, Rocca: ci serve un assessorato a cultura. Non al mare

Lunedì 23 gennaio 2023 - 13:53

C'è assessorato all'ambiente è quello che deve funzionare

Roma, 23 gen. (askanews) – Ma cosa significa economia del mare, in una regione come questa invece la mancanza di un assessorato alla cultura è la questione. È il pensiero di Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, che poco fa intervenendo ad una iniziativa organizzata dall’ordine degli architetti di Roma ha commentato la proposta del suo avversario del centrosinistra Alessio D’Amato. “Sull’assessorato del Mare mi fa piacere che D’Amato abbia preso spunto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha istituito ministero del Mare. Ma non vedo la necessità – ha sottolineato – di un assessorato, quando basta avere un assessorato all’ambiente in grado di funzionare”.