Lazio, Rocca a Gualtieri sparito su rifiuti, è desaparecido

Lunedì 23 gennaio 2023 - 14:21

Il Sindaco è assente

Roma, 23 gen. (askanews) – “Se il Commissario ai rifiuti Gualtieri si aprisse al dialogo con la città non sarebbe male, è desaparecido. Ha individuato la località e poi è sparito. ll termovalorizzatore deve chiudere il ciclo dei rifiuti e deve terminare la stagione delle discariche. Bisogna superare l’indolenza su un tema cosi fondamentale. I comuni che viaggiano con percentuali alte di differenziata non possono essere penalizzati dall’indolenza di Roma e da un sindaco assente”. Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione di una iniziativa dell’ordine degli architetti di Roma.