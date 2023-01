Lazio, Rocca a D’Amato: Expo, mai detto “no” a Tor Vergata

Lunedì 23 gennaio 2023 - 18:18

Serve calma e infuso valeriana

Roma, 23 gen. (askanews) – “Trovo davvero surreale l’attività quotidiana di Alessio D’Amato nel cercare di mistificare quanto dico. Oggi siamo alle comiche con l’affermazione – totalmente falsa – di una mia contrarietà all’Expo di Roma 2030 che promuovo sin dall’inizio della campagna elettorale, ed in particolare dell’area di Tor Vergata, la cui riqualificazione è al centro dei progetti interistituzionali dell’unico Municipio governato a Roma dal centrodestra”. Così il candidato alla Presidenza della Regione Lazio del centrodestra, Francesco Rocca.“Per fortuna eravamo in un consesso pubblico. Ho detto, più volte, che l’Expo costituisce per Roma una gigantesca opportunità e che sarò pronto a collaborare con il Sindaco e il Governo nazionale per portare questo evento fondamentale nella Capitale. Il VI municipio è un’area da valorizzare, che ha potenzialità inespresse e che con la candidatura dell’Expo può essere proiettato verso il futuro che merita. Quello che ho detto stamattina e che ribadisco – ha sottolineato – è che si deve pensare anche alla riqualificazione dei territori degradati, senza necessariamente consumare suolo vergine e guarda caso Tor Vergata risponde proprio a queste caratteristiche, anche in virtù del progetto incompleto della seconda città dello sport. Un’altra figuraccia mondiale per D’amato che, evidentemente, non sapendo a cosa attaccarsi, mistifica e distorce le affermazioni degli altri candidati. Gli consiglio un infuso di valeriana per placare il suo impeto, evitandosi così figure barbine. Sarà che inizia a temere la medaglia di bronzo?”.