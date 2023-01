Lazio, D’Amato: troppi morti sulle strade, ridurli mia priorità

Lunedì 23 gennaio 2023 - 12:24

Lavoreremo a progetto in sinergia con Campidoglio e Familiari Vittima Strada

Roma, 23 gen. (askanews) – Un impegno per arginare le morti su strada causate dagli incidenti stradali. È tra le priorità di Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio che fa i numeri del problema: “nel Lazio i morti per incidenti stradali nel 2021 sono stati 288, il 10% del totale delle vittime in Italia. Per contrastare la mortalità sulle strade del Lazio, da Presidente di Regione mi impegnerò per dimezzare questo numero entro i prossimi tre anni, attraverso: la riqualificazione delle strade, l’aumento dei controlli sul territorio, gli investimenti tecnologici per il presidio delle aree a rischio, le campagne di sensibilizzazione nelle scuole e il rafforzamento dei servizi medici e psicologici in caso di incidenti” ha detto.“Lavorerò a questo progetto insieme ai comuni, alle forze di polizia, alle realtà impegnate sui territori, a partire dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada. Siamo gli unici ad aver inserito la sicurezza stradale come priorità del programma elettorale” ha precisato. “Insieme, faremo del Lazio un modello nella tutela della sicurezza”.