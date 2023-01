Lazio, D’Amato: silenzio-assenso su vecchi condoni edilizi

Lunedì 23 gennaio 2023 - 12:30

Attraverso una legge regionale

Roma, 23 gen. (askanews) – “Serve semplificazione, dobbiamo avere una Regione che gestisce sempre meno. Il trasferimento dei poteri urbanistici a Roma Capitale sarà fatto anche per altre realtà urbane”. Così il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D’Amato a una iniziativa dell’ordine degli architetti, presso la Casa dell’Architettura a Roma. Sulle periferie, le vecchie pratiche dei condoni edilizi “non possono rimanere appese le 50 mila domande che risalgono alla prima sanatoria, è una situazione ingestibile perché si bloccano fondi, 25 miliardi per creare occupazione. Vanno adottati provvedimenti come il silenzio-assenso con legge regionale. Sarebbe un atto dovuto. Ho proposto la creazione di una consulta delle periferie” ha aggiunto.