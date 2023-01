Lazio, D’Amato: Manconi sarà mio assessore a Diritti e Garanzie

Lunedì 23 gennaio 2023 - 10:54

Lui è un non vedente, si occuperà dei fragili

Roma, 23 gen. (askanews) – Un assessore ai Diritti e alle Garanzie per le persone diversamente abili. Alessio D’Amato candidato alla Presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra, lo aveva annunciato la settimana scorsa, avrebbe istituito una figura preposta ai temi della disabilità e poco fa, nell’incontrare “i membri dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Roma”, lo ha ribadito. “Con loro c’è un rapporto consolidato e una proficua collaborazione che dura da anni, grazie anche al protocollo con il Sant’Alessio. Abbiamo parlato di temi importanti ai quali prestare la massima attenzione e dedicare una progettazione mirata, come per la verifica del protocollo per accesso al Pronto Soccorso, la mobilità e l’inclusione scolastica e lavorativa. È per questo che, oggi, colgo l’occasione per dire che da Presidente di Regione, nella prossima Giunta regionale, nominerò come Assessore ai Diritti e alle Garanzie, Luigi Manconi, un assessore non vedente” ha aggiunto.