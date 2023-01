Giustizia, Calenda: Nordio? Non vogliamo destabilizzare governo

Lunedì 23 gennaio 2023 - 12:12

"Le nostre posizioni sulla giustizia sono quelle sue da sempre"

Roma, 23 gen. (askanews) – “Sono posizioni sulla giustizia che noi sostenevamo prima di Nordio e perché dovremmo cambiarle adesso? No, non vogliamo destabilizzare il governo, ho avuto fin dall’inizio un rapporto propositivo con il governo Meloni, abbiamo presentato le nostre proposte. Con Forza Italia non ho alcun rapporto politico, ce l’ho con i ministri che sono al governo”. Lo ha detto il segretario di Azione Carlo Calenda intervistato a L’Aria che tira su La7.